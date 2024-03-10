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Россиянин угрожал взорвать опору ЛЭП из-за того, что ему отключили свет в доме

Shot: в Белгородской области мужчина угрожал взорвать опору ЛЭП

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Depositphotos

Житель поселка Сажное Яковлевского района Белгородской области остался без электричества и угрожал коммунальщикам взорвать опору ЛЭП. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

46-летний сельчанин остался без света 8 марта, мужчина позвонил коммунальщикам, чтобы выяснить причину отключения электроэнергии, но конструктивного диалога не получилось.

Мужчина заявил сотрудникам коммунальной службы, что если до конца дня свет не дадут, то он устроит взрыв на ближайшей опоре ЛЭП, подложив под нее гранату. Угрозы россиянина восприняли серьезно, спустя несколько часов мужчину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за ложное сообщение об акте терроризма.

Ранее россиянке угрожали минированием после заказа цветов в онлайн-магазине.

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