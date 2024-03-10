В Перми женщина связалась с навязчивым молодым человеком и пропала

В Перми женщина пропала после того, как вышла из ТЦ. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на источники.

По словам волонтеров, 24-летняя пермячка вышла на дорогу около торгового центра «Планета» и исчезла.

В беседе с журналистами подруга пропавшей сообщила, что, наиболее вероятно, ее знакомая находится у своего молодого человека. Она назвала мужчину «навязчивым». По словам девушки, местный житель стал говорить о планах на совместную жизнь с первых дней отношений.

После того как женщина пропала, подруга обратилась к волонтерам. Заметивший ориентировки молодой человек пропавшей связался с подругой своей возлюбленной и заявил, что его партнерша не хочет с ней общаться. Позже он передал трубку самой пропавшей.

«Она пообещала, что перезвонит мне на следующий день, но так и не сделала этого. Мой номер у нее заблокирован, вся переписка в Telegram удалена», – поделилась подруга девушки.

Позже волонтеры сообщили, что нашли девушку. О том, где она находилась и как ее нашли, информация отсутствует.

Ранее в США пропавшая домашняя кошка вернулась к хозяйке спустя пять лет.