Собаки напали на ребенка в Иркутской области, псы протащили его за одежду по двору

В деревне Ширяева Иркутской области собаки набросились на ребенка во дворах частных домов, нападение попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Инцидент Иркутск».

Двое разъяренных псов напали на ребенка в деревне Ширяева, происходящее снял на видео очевидец, который спас пострадавшего, на кадрах ролика одна из собак тащит ребенка за одежду по двору.

По словам местных жителей, мужчина сумел оторвать доску от забора и отбить ребенка у разъяренных псов. По факту нападения животных на ребенка СК региона возбудил уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Камчатке бойцовая собака откусила восьмилетнему мальчику палец.