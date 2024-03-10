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Младенца нашли на мусорном полигоне на Камчатке

На Камчатке возбудили дело после обнаружения младенца на свалке

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Shutterstock

В Петропавловске-Камчатском, на территории мусорного полигона, сотрудники обнаружили в отходах новорожденного ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Инцидент произошел 6 марта, сотрудники мусорного полигона Петропавловска-Камчатского нашли в отходах новорожденного без признаков жизни. На место были вызваны сотрудники полиции, следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили ряд судебных экспертиз.

По данному факту СК региона возбудил уголовное дело, устанавливается личность матери новорожденного.

Ранее отец подбросил новорожденного младенца в подъезд дома в Тверской области.

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