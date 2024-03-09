Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил происхождение громких звуков в центре города. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, громкие звуки появились из-за проводимой флотом тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению с применением стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов.

Губернатор подчеркнул, что тренировка продлится приблизительно до 20:00.

До этого глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в городе Бердянске местные жители услышали громкие звуки, похожие на взрывы.

По его словам, звуки слышали около восьми часов утра. Оказалось, что на одной из городских АЗС произошел взрыв. Рогов отметил, что два клиента станции получили ранения.

Причиной взрыва стало неосторожное обращение с легковоспламеняющимися веществами во время технических работ на автозаправке, заключил Рогов.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что под Новой Каховкой при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ранены водитель маршрутного автобуса и пассажирка.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.