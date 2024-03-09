В Испании хотят упразднить проституцию

Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал представить законопроект, направленный на упразднение проституции в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ближайшее время парламентская группа социалистов представит законопроект для реализации упразднения проституции в стране.

В публикации отмечается, что, в Испании проституция не является незаконной, но некоторые связанные с ней виды деятельности запрещены. Власти в пиренейском королевстве утверждают, что порядка 45 тыс. женщин подвергаются сексуальной эксплуатации.

До этого в Испании была ликвидирована преступная группа, которая брала иностранок в сексуальное рабство.

В результате полицейской операции из сексуального рабства были освобождены две женщины, установлено местонахождение еще семи пострадавших от деятельности банды, три человека были арестованы и двоих из них заключили под стражу. Их обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, принуждении к проституции, участии в преступной группе и незаконном хранении оружия.

Ранее девушка заманила свою подругу в квартиру к незнакомым мужчинам, пытаясь заставить ее заниматься проституцией.