Росгвардейцы поймали ругавшегося и кидавшегося на прохожих петербуржца

В Петербурге росгвардейцы поймали мужчину, который «грязно» ругался и кидался на прохожих. Об этом сообщает «Росгвардия. Северо-Западный округ».

По информации ведомства, инцидент произошел на Театральной улице. Посетители торгового центра обратились за помощью в правоохранительные органы, не сумев самостоятельно успокоить неадекватного мужчину. Он вел себя агрессивно и кидался на прохожих.

Прибывшие на место патрульные поймали агрессора. При этом мужчина при задержании оказал неповиновение законным требованиям военнослужащих.

Позже его доставили в отдел полиции. Там на мужчину составили административные протоколы по статьям о хулиганстве и нахождении в состоянии опьянения.

Ранее росгвардейцы поймали разгуливавшего с ружьем петербуржца.