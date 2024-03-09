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Росгвардейцы поймали ругавшегося и кидавшегося на прохожих петербуржца

В Петербурге поймали ругавшегося и кидавшегося на прохожих мужчину

В Петербурге росгвардейцы поймали мужчину, который «грязно» ругался и кидался на прохожих. Об этом сообщает «Росгвардия. Северо-Западный округ».

По информации ведомства, инцидент произошел на Театральной улице. Посетители торгового центра обратились за помощью в правоохранительные органы, не сумев самостоятельно успокоить неадекватного мужчину. Он вел себя агрессивно и кидался на прохожих.

Прибывшие на место патрульные поймали агрессора. При этом мужчина при задержании оказал неповиновение законным требованиям военнослужащих.

Позже его доставили в отдел полиции. Там на мужчину составили административные протоколы по статьям о хулиганстве и нахождении в состоянии опьянения.

Ранее росгвардейцы поймали разгуливавшего с ружьем петербуржца.

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