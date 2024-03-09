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Студента МГУ арестовали из-за названия сети Wi-fi

Суд в Москве арестовал студента МГУ за лозунг «Слава Украине» в названии Wi-fi

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Depositphotos

Студента МГУ Олега Тарасова арестовали на 10 суток из-за украинского лозунга в названии Wi-fi-сети. Об этом сообщается на сайте Мосгорсуда.

Суд также постановил о конфискации у юноши роутера TP-Link модели TI.-WR841N как орудия преступления.

Юноша назвал свою сеть лозунгом «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России) (УПА) — «Слава Украине». Согласно решению суда, название сети «Slava Ukraine» представляет собой акт демонстрации неограниченному числу лиц лозунга украинских националистов с целью пропаганды лозунга. Подчеркивается, что это противоречит требованиям законов «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечивании Победы, советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.».

До этого в Великом Новгороде изъяли гирлянду с таким же лозунгом.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».

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