Студента МГУ арестовали из-за названия сети Wi-fi

Студента МГУ Олега Тарасова арестовали на 10 суток из-за украинского лозунга в названии Wi-fi-сети. Об этом сообщается на сайте Мосгорсуда.

Суд также постановил о конфискации у юноши роутера TP-Link модели TI.-WR841N как орудия преступления.

Юноша назвал свою сеть лозунгом «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России) (УПА) — «Слава Украине». Согласно решению суда, название сети «Slava Ukraine» представляет собой акт демонстрации неограниченному числу лиц лозунга украинских националистов с целью пропаганды лозунга. Подчеркивается, что это противоречит требованиям законов «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечивании Победы, советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.».

До этого в Великом Новгороде изъяли гирлянду с таким же лозунгом.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».