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Россиянам указали на провокаторов внезапной остановки сердца

Кардиолог Кореневич: чаще всего внезапную остановку сердца провоцирует тромб

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Shutterstock

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, что чаще всего внезапную остановку сердца провоцирует закупоривший легочную артерию тромб. Об этом сообщает «Российская газета».

По ее словам, тромбоэмболия ветвей легочной артерии (ТЭЛА) является одной из самых распространенных причин внезапной остановки сердца.

Врач подчеркнула, что если тромб крупный, то остановку сердца рефлекторно вызывает закупорка легочной артерии.

Она подчеркнула, что сгусток крови обычно образуется в венах малого таза или нижних конечностях.

Тромбоз возникает из-за малоподвижного или сидячего образа жизни.

До этого врачи Мытищинской городской клинической больницы спасли 36-летнего мужчину с гигантским тромбом от ампутации ноги.

Медик пояснил, что вмешательство осложнялось тем, что до этого у мужчины уже была операция на артериях. Чтобы восстановить кровоток в ноге, врачи также провели протезирование подвздошных артерий. Операция длилась более шести часов.

Ранее ученые установили вещество, помогающее замедлить набор веса и улучшить здоровье.

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