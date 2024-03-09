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Шестилетний мальчик пересек дорогу на красный свет и попал под автобус в Петербурге

В Петербурге шестилетнего мальчика на самокате сбил автобус

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Shutterstock

В Петербурге автобус сбил шестилетнего мальчика, пересекавшего дорогу на красный свет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел 8 марта на Среднем проспекте. Находившийся с отцом мальчик на самокате пересекал дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, и его сбил автобус. После аварии мужчина с сыном самостоятельно покинули место происшествия.

Вечером ребенку вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали мальчика, у него диагностировали травмы и ушибы. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее сбивший ребенка барнаульский водитель «искупил» вину конфетами и скрылся.

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