Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беспилотники заметили рядом с АЭС и аэропортом в Швеции

Rzeczpospolitej: БПЛА заметили над АЭС и аэропортом на юге Швеции

close
100%
Global Look Press

Полиции Швеции поступила информация о полетах беспилотных летательных аппаратах над охраняемыми территориями на юге страны. Об этом сообщает Rzeczpospolitej.

В публикации подчеркивается, что в ночь на 9 марта дроны были замечены вблизи атомной электростанции (АЭС) Барсебек и над аэропортом Мальмё.

По словам пресс-секретаря полиции южного региона Швеции Сары Андерссон, были сделаны снимки пролетающих БПЛА над охраняемыми территориями, они будут проанализированы.

По данным TV4 Nyheterna, дроны заметили также в близлежащих к аэропорту городах Сведала и Истада.

Андерссон добавила, что полиция южного региона Швеции подала заявление о нарушениях закона о безопасности и авиации.

Издание отмечает, что шведская армия заявила, что получила информацию о полете дрона, но этим вопросом занимается полиция, поскольку он касается гражданских объектов. 

Протокол о вступлении Швеции в НАТО официально вступил в силу в четверг, 7 марта. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами