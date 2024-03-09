Беспилотники заметили рядом с АЭС и аэропортом в Швеции

Полиции Швеции поступила информация о полетах беспилотных летательных аппаратах над охраняемыми территориями на юге страны. Об этом сообщает Rzeczpospolitej.

В публикации подчеркивается, что в ночь на 9 марта дроны были замечены вблизи атомной электростанции (АЭС) Барсебек и над аэропортом Мальмё.

По словам пресс-секретаря полиции южного региона Швеции Сары Андерссон, были сделаны снимки пролетающих БПЛА над охраняемыми территориями, они будут проанализированы.

По данным TV4 Nyheterna, дроны заметили также в близлежащих к аэропорту городах Сведала и Истада.

Андерссон добавила, что полиция южного региона Швеции подала заявление о нарушениях закона о безопасности и авиации.

Издание отмечает, что шведская армия заявила, что получила информацию о полете дрона, но этим вопросом занимается полиция, поскольку он касается гражданских объектов.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО официально вступил в силу в четверг, 7 марта. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.