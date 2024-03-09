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Годовалый ребенок едва не задохнулся из-за вспыхнувшего фена для волос

В Оренбурге соседи спасли мать с годовалым ребенком из горящей квартиры

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Телеграм-канал «МЧС России»

В Оренбурге из-за вспыхнувшего в квартире фена едва не задохнулись мать с годовалым ребенком. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В оренбургской квартире произошел пожар, причиной которого стал фен. Женщина оставила бытовой прибор на кровати, не отключив его от сети после использования. Прибор загорелся, огонь быстро охватил комнату, едкий дым распространился по всей квартире.

Женщина с годовалым ребенком на руках искала выход из жилища. Выбраться ей помогли очевидцы. Мать успела надышаться дымом, ее передали врачам, ребенок не пострадал. Пожар быстро локализовали, выгорела обстановка на площади 4 квадратных метра.

Ранее россиянин спас восемь детей из горящего дома.

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