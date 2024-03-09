Пекарю отрезало пальцы на хлебозаводе в Пушкине

В Пушкине сотруднику хлебозавода частично ампутировало пальцы на руке, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на одном из хлебозаводов в Пушкине, пекарь получил производственную травму вечером 8 марта. Мужчине отрезало пальцы, пекарь в состоянии травматического шока был госпитализирован, у него частично ампутированы фаланги пальцев на правой руке.

Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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