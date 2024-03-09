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Пьяный россиянин напал на двух женщин в баре и пробил одной из них голову

Под Хабаровском мужчина напал на женщин в баре и пробил одной из них голову

Под Хабаровском пьяный мужчина напал на двух женщин в баре и пробил голову одной из них. Об этом сообщает Telegram-канал »Хабаровск Дальний Восток».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 9 марта в поселке Переяславка-2. В местный бар «КПП» пришел пьяный мужчина и вступил в конфликт с двумя отдыхавшими в заведении женщинами. Затем россиянки выставили агрессора за дверь, однако тот спустя короткий промежуток времени вернулся и с размаха ударил одну из них по голове предметом, похожим на бутылку.

После этого между двумя женщинам и мужчиной началась драка. Сотрудница заведения попыталась остановить россиянина, брызнув ему в лицо, предположительно, из перцового баллончика, однако это не помогло.

Сообщается, что в результате произошедшего у одной женщины оказалась пробита голова, а вторая получила порезы. Информации о состоянии мужчины не поступало. Прочие детали инцидента на данный момент не уточняются.

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