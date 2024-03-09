Власти Волгоградской области сообщили об отсутствии разрушений при атаке БПЛА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что жертв и разрушений после атаки украинских беспилотников в регионе нет. Его цитирует официальный Telegram-канал администрации Волгоградской области.

«Силами ПВО Минобороны РФ отбиты все атаки БПЛА киевского режима в течение последних двух суток на территорию Волгоградской области — жертв и разрушений не допущено», — заявил Бочаров.

В ночь на 9 марта Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны сбили 47 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами России. По данным ведомства, российские военные перехватили и уничтожили один дрон над территорией Белгородской области, два — над Курской областью, три — над Волгоградской областью и 41 — над Ростовской областью.

8 марта над Волгоградской областью были уничтожены четыре беспилотника Вооруженных сил Украины. До этого Минобороны РФ сообщало об 11 сбитых БПЛА над регионом.

Ранее власти Таганрога сообщили об отсутствии повреждений инфраструктуры в городе.