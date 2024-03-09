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В Стерлитамаке четырехлетний ребенок засунул голову в перила и застрял

В Башкирии ребенок застрял между прутьями перил в подъезде

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Shutterstock/evgeniykleymenov

В Башкирии спасатели вытащили ребенка, застрявшего между прутьями перил в подъезде. Об этом сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

В одной из многоэтажек Стерлитамака четырехлетний мальчик засунул голову между прутьями перил в подъезде и не смог самостоятельно выбраться из ловушки.

Застрявшего ребенка пришлось вызволять спасателям, специалисты сумели разжать металлические прутья и освободить любопытного мальчика. В Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям призвали родителей не оставлять детей без присмотра.

«Обучайте детей правилам безопасности и объясняйте, какие травмы могут произойти, если они будут неосторожны», — отметили в ведомстве.

Ранее в Тульской области полуторагодовалый мальчик застрял пальцем в металлическом диске.

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