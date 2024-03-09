Россиянка вонзила нож в спину своего зятя

В Петербурге теща напала на зятя и ударила его ножом в спину, мужчине потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в ночь на 9 марта, в медицинское учреждение был доставлен 52-летний мужчина с колото-резаным ранением спины. Как рассказал пострадавший, на него на почве личной неприязни напала с ножом теща, женщина ударила зятя в спину.

Мужчине оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Пенсионерку задержали, выяснилось, что пожилая петербурженка страдает от тяжелой формы депрессии, ее госпитализировали в психиатрическую больницу.

Ранее пьяный россиянин поссорился с сожительницей из-за рассольника и напал на нее с ножом.