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Россиянка вонзила нож в спину своего зятя

«78.ru»: в Петербурге женщина вонзила нож в спину своего зятя

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Shutterstock

В Петербурге теща напала на зятя и ударила его ножом в спину, мужчине потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в ночь на 9 марта, в медицинское учреждение был доставлен 52-летний мужчина с колото-резаным ранением спины. Как рассказал пострадавший, на него на почве личной неприязни напала с ножом теща, женщина ударила зятя в спину.

Мужчине оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Пенсионерку задержали, выяснилось, что пожилая петербурженка страдает от тяжелой формы депрессии, ее госпитализировали в психиатрическую больницу.

Ранее пьяный россиянин поссорился с сожительницей из-за рассольника и напал на нее с ножом.

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