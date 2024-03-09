Пьяный россиянин напал с топором на полицейского

В Шелеховском районе Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который угрожал полицейскому топором. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в поселке Подкаменная Шелеховского района, в полицию об агрессивном пьяном мужчине сообщили соседи. Местные жители рассказали, что иркутянин бродит по подъезду с топором и бросается на людей.

На место прибыл наряд правоохранителей, во время задержания дебошир пытался ударить топором одного из полицейских. Злоумышленник был обезврежен, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее россиянин напал с топором на мужчину, приютившего его потерянную собаку.