Названы самые частые причины, почему люди меняют работу

Сложно оценивать соискателей, которые имеют внушительный профессиональный стаж, но при этом чуть ли не ежегодно меняют место работы. Сейчас такие кандидаты встречаются часто, особенно в Московском регионе. Об этом «Газете.Ru» рассказала HR-директор NC Logistic.

«За последние годы средний срок работы на одном месте существенно уменьшился. Раньше люди посвящали предприятию по 10 и более лет своей жизни. Сегодня сотрудники считают, что «засиделись», если работают в компании дольше 3 лет. Конечно, смена работы становится возможной только при наличии вакансий. На фоне кадрового дефицита, который затронул все отрасли экономики, конкуренция снизилась, а количество предложений выросло. Такая ситуация на рынке труда играет на руку соискателям. Работодатели поднимают заработную плату, предлагают бонусы, чтобы привлечь сотрудников и укомплектовать штат. Специалисты пользуются шансом улучшить условия труда. Сейчас поводом для смены работы становится не только более высокая заработная плата, но и дополнительные бонусы — ДМС, корпоративная культура, гибкий график, возможность работать дистанционно, прозрачный KPI и комфортабельный офис», — объяснила эксперт.

По ее словам, человек рассматривает другие варианты трудоустройства из-за отсутствия мотивации на текущей работе.

«Сотрудник не видит перспективы карьерного роста или увеличения заработной платы. Кто-то устает от рутинных обязанностей и отчасти разочаровывается в выбранной профессии. Здесь свою роль играют советы псевдопсихологов о поиске себя и любимой деятельности, а также агрессивная реклама образовательных онлайн-площадок. Сервисы предлагают буквально за несколько часов пройти курс, получить новую модную специальность и добиться успеха. При этом столь кардинальные изменения в профессиональной сфере далеко не всегда приносят положительный результат», — добавила Пак.

HR-эксперт также отметила, что частая смена компаний свойственна молодым людям, которые стремятся достичь всего и сразу. Многие уже на первой работе в кратчайшие сроки хотят получить высокую зарплату и руководящую должность. Если этого не случается, они начинают искать другие варианты.

«Обычно долго не задерживаются на одном месте специалисты в области маркетинга. Технологии рекламы развиваются быстро, поэтому кандидаты, владеющие актуальными инструментами продвижения, особенно востребованы на рынке. Повышенный спрос позволяет маркетологам чаще других менять работу в поисках более подходящих условий труда. Даже в крупных и стабильных компаниях в отделе рекламы случается текучка кадров», — рассказала специалист.

Чтобы работа соответствовала ожиданиям, изначально стоит устраиваться в ту компанию, которая открыто поддерживает инициативных сотрудников и способствует их карьерному росту.

«На собеседовании попросите HR-специалиста привести конкретные примеры вертикального продвижения коллег по карьерной лестнице. Только не забывайте, что для достижения желаемых результатов потребуются время, силы и усердие», — резюмировала Пак.

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