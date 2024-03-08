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Депутат из Волгограда рассказал о виновнике ДТП в центре города: «Ехал на красный 140 км/ч»

Волгоградский депутат, перевернувшийся в своей машине, отделался ушибами

Депутат Волгоградской областной думы Денис Хлыбов перевернулся на своем «Гелендвагене» у здания областной администрации. «Газете.Ru» политик сообщил, что в ДТП пострадала его жена. Виновник аварии, по словам Хлыбова, несколько раз проехал на красный свет на высокой скорости, а затем врезался в его автомобиль.

«За рулем был я, ехал, не нарушая правил, на зеленый сигнал светофора. В машине я был вместе с женой, и, после того как выехал на перекресток, в меня на большой скорости (порядка 140 км/ч) врезалась другая машина. Мою машину закрутило и перевернуло, сработали все подушки безопасности. Я отделался ушибами, а жену отвезли в больницу. При этом сотрудники ГИБДД сообщили мне, что до ДТП со мной водитель, который врезался в меня, проехал еще несколько светофоров на красный», — рассказал Хлыбов.

Утром 8 марта очевидцы сообщили об аварии в центре Волгограда. Внедорожник «Гелендваген» столкнулся с «Ладой Приорой» и завалился на бок между зданиями администрации Волгоградской области и областного краеведческого музея. Позднее стало известно, что владельцем внедорожника является депутат Денис Хлыбов.

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что, по предварительной информации, спровоцировал аварию водитель «Лады Приоры».

Ранее в Волгограде школьница получила перелом позвоночника при резкой остановке лифта.

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