В секторе Газа пять человек погибли при сбросе гуманитарной помощи на толпу

При сбросе с самолетов контейнеров с гуманитарной помощью в секторе Газа погибли пятеро человек, передает телеканал Al Hadath.

«Пять человек погибли, несколько получили ранения после того, как коробки с гуманитарной помощью упали с воздуха на толпу беженцев», — сообщили в эфире.

Отмечается, что инцидент произошел на севере сектора Газа.

8 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после расследования сообщила, что израильские военнослужащие не обстреливали гуманитарный конвой в секторе Газа 29 февраля. При этом внутреннее расследование показало, что огонь был открыт по людям, которые могли потенциально угрожать израильским военным. По данным ЦАХАЛ, сначала был открыт предупредительный огонь. Потом, как утверждают израильские военные, некоторые люди приближались к военнослужащим и был открыт «точечный огонь по нескольким из них, чтобы устранить угрозу».

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.