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В сети рассказали, как волонтеры, чиновники и дипломаты поздравили женщин с праздником

Тelegram-канал «Защитники» опубликовал разные поздравления женщин с 8 Марта

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Pexels

Тelegram-канал «Защитники» опубликовал поздравления с 8 Марта, которые подготовили волонтеры, российские чиновники и представители дипломатического корпуса.

Так, один из постов посвящен поздравлению, которое подготовили активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Волонтеры собрали видеопоздравления участников специальной военной операции и письма от бойцов, чтобы 8 марта поздравить матерей героев.

«Самый лучший подарок для женщины, чей сын защищает Родину — услышать его голос и узнать, что у него все хорошо», — отмечают инициаторы акции.

«Эмоции мам от поздравления детей — бесценны», — считают авторы поста.

Также ТГ-канал привел поздравление руководителя Ростехнадзора Александра Трембицкого с Международным женским днем.

«8 Марта — праздник любви и уважения к нашим женщинам: сильным и целеустремлённым, внимательным и чутким, умеющим сочетать материнство и заботу о семейном очаге с карьерными свершениями», — заявил руководитель ведомства.

Он подчеркнул, что современные женщины выполняют сложнейшие технические и организационные задачи. Демонстрируют профессионализм и ответственное отношение к делу, ни в чем не уступая мужчинам, и во многом являются примером для них.

Отдельно Трембицкий выделил женщин-военнослужащих, стоящих на защите интересов Родины.

«Ваши решительность и смелость, готовность ради Отечества рисковать собственной жизнью — восхищают и вдохновляют!», — написал чиновник.

Кроме того, ТГ-канал сообщил, что посол России в Венгрии Евгений Станиславов и Военный и Военно-воздушный атташе полковник Олег Смирнов посетили соотечественницу Нину Комкову, пережившую детстве блокаду Ленинграда.

Пенсионерке вручили ей памятный знак правительства Санкт-Петербурга «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» и поздравили с Международным женским днем.

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