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Сочинские кондитеры испекли самый большой ягодный торт в России к 8 Марта

В Сочи кондитеры испекли ягодный торт весом более 600 кг и установили рекорд

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В Сочи кондитеры к 8 Марта испекли гигантский ягодный торт и установили рекорд России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Вес изделия составил более 600 килограммов, длина — 4 метра, ширина — 2,5 метра. Общая площадь торта — 10 квадратных метров.

«При изготовлении потребовалось 110 кг натуральных сливок, 53 кг муки, 82 кг сахара, 220 кг свежих фруктов и ягод, 1,5 тысячи куриных яиц», — рассказали в администрации.

Достижение зафиксировали представители Книги рекордов России.

Ранее в Нефтекамске приготовили самый большой «Муравейник» в России весом 219 кг.

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