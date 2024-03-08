Сочинские кондитеры испекли самый большой ягодный торт в России к 8 Марта

В Сочи кондитеры к 8 Марта испекли гигантский ягодный торт и установили рекорд России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Вес изделия составил более 600 килограммов, длина — 4 метра, ширина — 2,5 метра. Общая площадь торта — 10 квадратных метров.
«При изготовлении потребовалось 110 кг натуральных сливок, 53 кг муки, 82 кг сахара, 220 кг свежих фруктов и ягод, 1,5 тысячи куриных яиц», — рассказали в администрации.
Достижение зафиксировали представители Книги рекордов России.
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