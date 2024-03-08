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В Канаде снесли памятник украинской дивизии СС «Галичина»

В канадском Оквилле снесли памятник первой украинской дивизии CC «Галичина»

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Global Look Press

В канадском городе Оквилл демонтировали памятник первой украинской дивизии CC «Галичина». Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Мемориал был установлен в 1988 году. Причины сноса не называются, но ранее различные активисты и журналисты выступали с требованием демонтировать памятник. Также мемориал неоднократно подвергался вандализму.

До этого Россия передала Канаде запрос на выдачу украинского ветерана СС Ярослава (Хунки) Гунько, но получила отказ. Канадская сторона сослалась на отсутствие договора об экстрадиции между двумя государствами.

Скандал с чествованием бывшего эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте Канады получил новое развитие. По данным СМИ, канадский премьер-министр Джастин Трюдо лично поучаствовал в приглашении нациста на прием президента Украины Владимира Зеленского в законодательном органе. В оппозиции уверены, что премьер Канады обязан уйти в отставку. Грозит ли Трюдо потеря власти и как это может повлиять на отношения Канады с Россией — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белоруссии прокомментировали отказ Канады в выдаче РФ 98-летнего нациста.

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