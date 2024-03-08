В Германии полиция задержала вооруженного мужчину в школе

Полиция ФРГ задержала вооруженного мужчину в здании школы, расположенной в Петерсхагене под Берлином. Об этом пишет издание Welt.

Сообщается, что 22-летний молодой человек был вооружен ножом и пистолетом. Не исключено, что он готовил нападение на учеников. При задержании он оказал сопротивление. Издание сообщает, что сотрудники получили легкие ранения.

25 января в Тюмени задержали старшеклассника, который планировал устроить нападение на школу. Ученик получил от друга записку, в которой тот предлагал поучаствовать в нападении на школу. Бумагу он передал взрослым. Правоохранители задержали автора записки. В его телефоне нашли заметки о других нападениях на учебные заведения и схемы сборки оружия. Помимо этого, сообщается о чате, где подросток делился планами.

Ранее выяснилось, что информация о подготовке нападения на калужскую школу оказалась фейком.