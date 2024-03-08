На Урале двое мужчин спалили квартиру, бросив в окно коктейлями Молотова

В Нижнем Тагиле ищут двух хулиганов, которые подожгли квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел 4 марта в доме 15 по улице Цементная, момент поджога зафиксировали камеры во дворе. На кадрах двое мужчин подходят к окну квартиры на первом этаже. Убедившись, что внутри все спокойно, они отдаляются от окон на расстояние трех-четырех метров, и из этой точки четыре раза забрасывают в одно из стекол четыре коктейля Молотова.

Убедившись, что зажигательная смесь сработала, нарушители скрываются с места преступления.

«В квартире четыре комнаты, в результате пожара пострадало 2 комнаты. Сгорело и просто оказалось повреждено огнем много мебели и прочей домашней утвари», — рассказала хозяйка квартиры.

Женщина обратилась к нарушителям и попросила их выйти на связь, чтобы урегулировать конфликт мирным способом. Также тагильчанка попросила горожан-свидетелей случившегося связаться с ней.

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