Названы причины, почему женщины соглашаются работать за меньшую зарплату

Феминизацией ряда отраслей труда объяснил разницу зарплат мужчин и женщин заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шершукова, разница в зарплатах мужчин и женщин в России составляет около 30%. Однако дело не в том, что женщинам платят меньше.

«Это связано скорее с тем, что ряд отраслей становится феминизированным. То есть раньше работали мужчины, потом в этих отраслях уменьшилось количество денег и возможностей платить нормальную заработную плату, и поэтому мужчины оттуда ушли», — сказал Шуршуков.

В результате на освободившиеся должности приходят женщины, которые соглашаются на более низкий уровень оплаты труда. Причиной этого явления Шуршуков назвал тот факт, что в подавляющем большинстве случаев они, «в отличие от мужчин, не могут оставить семью, детей и уехать на заработки или на вахту».

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов также напомнил, что в 2022 году в России была принята Национальная стратегия действий в интересах женщин. Она рассчитана на срок до 2030 года и пока оценить произошедшие изменения сложно.

7 марта стали известны регионы с большим количеством женщин-предпринимательниц.

В тот же день выяснилось, на что в основном копят россиянки.

Ранее сообщалось, что большинство россиян считают, что женщина может совмещать карьеру и материнство.