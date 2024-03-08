В Московском зоопарке панденок впервые вышла в большой вольер к посетителям

Панденок Катюша впервые вышла в большой вольер, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

«С 8 марта ее сможет увидеть любой желающий — павильон «Фауна Китая» откроется для посетителей», — рассказали сотрудники зоосада, сопроводив свои слова записью первого выхода Катюши в вольер.

На нем детеныш в сопровождении мамы осваивается на большей территории: под присмотром Дин Дин Катюша забирается по конструкциям, играет с бамбуковыми листьями, дремлет на бревнах.

«Вот это подарок», «Ура!», «Ждала этого момента с самого ее рождения», — обрадовались в комментариях новости подписчики Telegram-канала зоопарка.

Ранее Московский зоопарк показал игры панденка Катюши с матерью.