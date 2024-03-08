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Медиамагнат Мердок женится на бывшей теще Абрамовича

NYT: 92-летний Мердок объявил о помолвке с 67-летней Еленой Жуковой

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Американский медиамагнат Руперт Мердок в возрасте 92 лет собирается жениться на 67-летней Елене Жуковой — молекулярном биологе из России, известной, кроме того, как бывшая теща миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Издание уточняет, что пара состоит в отношениях с лета 2023 года. Жукова и Мердок уже помолвлены, свадьба запланирована на июнь. Мероприятие состоится в принадлежащем медиамагнату поместье в Калифорнии.

Считается, что с Жуковой медиамагнат познакомился через Венди Дэнг, свою третью жену. Жукова, будучи молекулярным биологом, изучала диабет в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Сейчас она на пенсии.

Новый брак может стать для Мердока уже пятым. Его предыдущая, четвертая жена, — актриса и модель Джерри Холлподала на развод в июле 2022 года. Причиной расставания стали «непримиримые разногласия». После Холл новой женой Мердока едва не стала радиоведущая Энн Лесли Смит, однако в апреле 2023 года помолвка с ней была отменена.

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