Рейс Шарм-эль-Шейх — Волгоград отправили на запасной аэродром после атаки БПЛА

Самолет Шарм-эль-Шейх — Волгоград был отправлен на запасной аэродром в Астрахань из-за ограничения в воздушном пространстве Волгограда на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя волгоградского аэропорта Анастасию Голодову.

«Также задержаны два рейса из Москвы, авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот», — сказала Голодова.

По ее словам, сейчас все ограничения сняты, и ожидается прибытие задержанных рейсов.

До этого Минобороны РФ сообщало, что над Волгоградской областью были уничтожены четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

7 марта украинский беспилотник сбили в Белгородской области. В этот день сообщалось, что два беспилотника ВСУ долетели до Ленинградской области благодаря низкой высоте планирования. Их не могли сбить из-за густого леса, над которым они пролетали. Позже их уничтожили российские истребители.

До этого Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько дронов за ночь над российскими регионами.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.