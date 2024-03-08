«Вера угасала»: семья начальника котельной Климовска отреагировала на его освобождение из СИЗО

Семья начальника котельной Климовского патронного завода в Подольске рассчитывает на положительный исход его дела после освобождения из-под стражи. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявила племянница Александра Чикова Ольга. Она отметила, что люди, которые поддерживают Чикова, плакали и были рады решению суда.

«Мы, конечно, очень обрадовались! Честно говоря, после апелляции 4 марта вера в том, что у нас получится достучаться, стремительно угасала. Когда на следующий день, 5 марта (в этот день было продление меры пресечения) адвокат вечером написал мне два слова «домашний арест», бури эмоций, которую я испытала, не передать! И так у всей семьи, все были в шоке и очень рады. После того, как я написала об этом в своих социальных сетях, люди писали, что плачут, очень рады и что дядя Саша стал им как родной. В общем, это действительно большая победа и радость для нас», — сказала Ольга.

Девушка отметила, что самочувствие Чикова «более-менее нормальное». Семья намерена приложить все силы, чтобы доказать невиновность мужчины и окончательно вернуть его домой.

«Я с ним не общаюсь, так как помимо домашнего ареста есть другие ограничения. Но, насколько я знаю, он себя чувствует более-менее нормально. Дома и стены лечат. Мы рассчитываем только на положительный исход. Мы точно знаем, что вины моего дяди в совершении преступления нет и приложим все силы, чтобы это доказать суду и следствию», — заключила она.

10 января Басманный суд Москвы заключил под стражу начальника котельной Климовского специализированного патронного завода Александра Чикова под стражу до 7 марта 2024 года. 6 марта суд смягчил меру пресечения, заменив заключение в СИЗО на домашний арест.

Чиков обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности из-за аварии на котельной, когда половина Климовска на несколько дней осталась без тепла и электричества. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Более 27 тыс. человек подписали петицию, созданную родственниками мужчины, с просьбой освободить Александра Чикова. Согласно документу, он работал на котельной 13 лет и «все это время звонил во все колокола о том, что котельная неисправна».

Ранее в СПЧ выразили опасение за состояние главы подольской котельной.