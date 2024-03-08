В Кирове потушили пожар в цеху по производству мебели

Пожар в цеху по производству мебели в Кирове потушен на площади 700 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

Согласно сообщению ведомства, благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных перехода огня на административные и торговые площади не произошло.

Пожар был в цехе на Производственной улице, 43. Локализовать его удалось на площади 700 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала.

Пожар на территории мебельного цеха в Кировской области произошел в ночь на 8 марта.

6 марта пожарные ликвидировали возгорание на складе с топливом на территории Михайловского горно-обогатительного комбината имени А.В. Варичева в Курской области. При тушении огня были задействованы несколько пожарных поездов.

7 марта в Петрозаводске торговый центр «Ритм» загорелся во второй раз за последние две недели.

До этого в Казани на Оренбургском тракте загорелось Танковое училище.

Ранее в Магадане загорелся склад стройматериалов.