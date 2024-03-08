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В Кировской области горит мебельный цех

МЧС России: в Кировской области горит мебельный цех на площади 700 кв. м

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Николай Хижняк/РИА Новости

В Кировской области горит мебельный цех на площади 700 кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, на место прибыли для борьбы с огнем 56 сотрудников пожарной службы и 16 единиц техники.

6 марта пожарные ликвидировали возгорание на складе с топливом на территории Михайловского горно-обогатительного комбината имени А.В. Варичева в Курской области. При тушении огня были задействованы несколько пожарных поездов.

2 марта в Красноярске локализовали пожар на складе на площади 800 квадратных метров.

«Пожар локализован на площади 800 квадратных метров, идет дальнейшее тушение до полной ликвидации возгорания», — сказано в сообщении.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Причина случившегося будет выясняться.

Как сообщают в местных пабликах, возгорание произошло на пивоваренном заводе Zelen.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание на ТЭЦ в Республике Тыве.

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