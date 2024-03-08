Из России выдворят гражданина Молдавии, обменянного на террориста Сенцова

Басманный суд Москвы принял решение выдворить из страны гражданина Молдавии Петра Мельничука, которого обменяли с Украиной по формуле «35 на 35» в 2019 году — украинская сторона тогда получила в том числе Олега Сенцова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Марию Тиллерт, которая представляет интересы Мельничука.

Тиллерт рассказала, что ее подопечный был признан виновным в нарушении режима пребывания в Москве.

«Суд назначил ему административный штраф в размере 5 тысяч рублей и постановил выдворить с территории России, осуществив путем контролируемого самостоятельного выезда его из Российской Федерации», — заявила Тиллерт.

Мельничук находился в числе тех, кто был передан Украиной России в 2019 году во время обмена по формуле «35 на 35». Среди вернувшихся в Россию также были журналист Кирилл Вышинский и двое российских военнослужащих Максим Одинцов и Александр Баранов, и другие россияне и жители Украины похищенные украинскими спецслужбами из Крыма или обвиненные в сепаратизме.

Украинская сторона получила осужденных в России за терроризм и шпионаж Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Карпюка, Павла Гриба и Станислава Клыха.

До этого Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «толстым троллингом» слова об обмене украинских пленных за снятие санкций.