Посольство США предупредило об угрозе теракта в Москве в течение 48 часов

Посольство США в Российской Федерации предупредило об опасности атаки экстремистов в Москве в следующие 48 часов. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«Посольство отслеживает информацию о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать большие собрания в Москве, включая концерты. Гражданам США рекомендуется избегать больших скоплений людей в течение следующих 48 часов», — говорится в заявлении.

В дипмиссии посоветовали следить за обновлениями в местных средствах массовой информации.

Посольство Великобритании в Москве обратило внимание на публикацию американских коллег. Английские дипломаты попросили своих граждан воздержаться от поездок в Россию.

До этого стало известно, что американского посла в Москве Линн Трейси вызвали в Министерство иностранных дел РФ, где дипломата уведомили о признании в России нежелательными трех американских некоммерческих организаций.

Отмечается, что речь идет об организациях «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования». Как пояснили в МИД РФ, эти НКО действуют при поддержке посольства США в России и осуществляют проекты антироссийской направленности.

Ранее Захарова призвала посла США в России прекратить врать.