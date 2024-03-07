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Крымчанину грозит лишение свободы за кражу цветов с городской клумбы

В Ялте поймали мужчину, который вырвал цветы с городской клумбы и украсил двор

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Shutterstock/FOTODOM

В Ялте возбудили дело после кражи местным жителем кустов олеандра с городской клумбы. Об этом рассказали в полиции Крыма.

Полиция нашла неизвестного, который вырвал пять кустов вечнозеленого растения с одной из клумб, расположенных в центре города. Перед этим с заявлением о краже кустарника к правоохранителям обратился представитель госпредприятия и назвал сумму причиненного ущерба, которая превысила три тысячи рублей.

Похитителем оказался 48-летний крымчанин, который в день происшествия выпил и вышел на прогулку. Внимание пьяного мужчины привлекли кусты олеандра, растущие вдоль тротуара. Местный житель убедился в отсутствии свидетелей и с корнем вырвал кустарники. Он отнес их к себе домой и украсил собственный двор.

Затем пережившие похищение кусты олеандра вновь были высажены на городской клумбе. В отношении вора возбудили дело по статье «Кража», теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее на Урале неизвестные украли партию цветов стоимостью почти 2 млн рублей.

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