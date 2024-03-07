Юный немец написал тысячи доносов на земляков

18-летний немец Никлас Маттеи из Грефенхайнихена прославился в ФРГ тем, что, по его собственным словам, написал 4227 доносов на своих земляков. Об этом пишет издание Bild.

Сам себя юноша в соцсетях называет «мастером доносов». Маттеи постоянно изучает город, совершая поездки на велосипеде в ярком светоотражающем костюме в поисках нарушителей правил парковки.

Найдя нарушителя, он делает снимок на смартфон и отправляет запрос в полицию. В родном городе юноша донес уже на 8% жителей.

По данным издания, почти все опрошенные граждане крайне недовольны такой активностью Маттеи, в результате чего он постоянно сталкивается с оскорблениями и агрессией.

Маттеи рассказал, что только за 2023 год написал 4227 заявлений о неправильной парковке, а общая сумма штрафов составила €140 тыс. При этом юноша не боится критики и в адрес полиции. Например, он отчитал патрульных за то, что номер машины был грязным.

В Bild рассказали, что текущая цель 18-летнего немца — уличить хотя бы по одному нарушителю по всей Германии.

Бургомистр Грефенхайнихена Энрико Шиллинг крайне недоволен юношей. По словам чиновника, тысячи жалоб Маттеи парализуют работу полиции. Несколько горожан также решили атаковать Маттеи и обратились с ответными жалобами на юношу.

Ранее в Кремле оценили призыв запретить доносительство в России.