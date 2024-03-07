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Россиянин открыл огонь по дому соседа из-за его агрессивной собаки

В Подмосковье мужчина обстрелял дом соседа из-за его агрессивной собаки

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Shutterstock

В Волоколамском городском округе мужчина обстрелял дом соседа, собака которого находилась на свободном выгуле. Об этом сообщила подмосковная полиция.

Стрельба произошла в деревне Малое Стромилово после того, как собака одного из местных жителей проявила агрессию к людям. По всей видимости, ее хозяин не увидел в этом проблемы и не захотел исправить ситуацию после замечания, озвученного соседом. Последний решил припугнуть оппонента, вооружился охотничьим карабином и несколько раз выстрелил в направлении его дома.

«В результате происшествия пострадавших нет. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий был установлен и доставлен в отдел полиции ранее судимый житель Москвы 1954 года рождения. У него был изъят охотничий карабин, зарегистрированный в установленном порядке», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее россиянин лишился мочки уха из-за нападения собаки, которую натравил его сосед.

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