Дважды судимый за избиение до смерти экс-вагнеровец вернулся с СВО и снова убил человека

В Череповце дважды судимый за избиение до смерти вагнеровец убил человека в третий раз после возвращения с СВО. Об этом сообщает Vesiskitim.ru.

По информации издания, в конце лета 2023 года военный познакомился с 73-летним жителем Череповца и его сыном. Пенсионер пожаловался, что родственник его избивает.

Позже во время совместного распития спиртного между вагнеровцем и сыном пенсионера произошел конфликт. Военный избил мужчину, в результате чего тот получил тупую травму головы и скончался.

Суд признал мужчину виновным в преступлении, предусмотренном статьей об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшим смерть. Его приговорили к восьми годам лишения свободы и обязали выплатить более миллиона рублей в качестве возмещения материального и морального вреда.

Отмечается, что в 2016 и 2022 году мужчину дважды осудили по этой же статье. В первый раз его приговорили к семи годам заключения, но освободили условно. Во второй раз он до смерти избил возлюбленную и получил 11,5 лет колонии, однако отправился на СВО.

Ранее помилованный заключенный вернулся с СВО и убил 26-летнюю девушку.