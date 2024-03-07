Сбер привлек участников ВФМ-2024 для решения социальных и экологических задач

На Всемирном фестивале молодежи Сбер провел SberEcoLabs — серию лекций и практических занятий для старшеклассников. Участники из 15 стран в составе двух команд сообща работали над поиском решений климатических и экологических задач человечества. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В эколаборатории молодые лидеры из Казахстана, Ливана, Алжира, Кувейта, Египета, Узбекистана, Иордании и Ливии познакомились с экопроектированием, зелеными технологиями и AI-решениями Сбера.

Участники SberEcoLabs изучили рынок экотоваров и услуг, построили гипотезы, проанализировали вызовы и возможности, и сгенерировали идеи экостартапов. Финальным этапом стала разработка бизнес-модели и стратегии продвижения.

Для поиска информации и визуализации своих идей ребята задействовали AI-сервисы Сбера GigaChat и Kandinsky.

В результате участники запустили 4 стартапа: «Экотуризм: вся экология города в одном туре», «Зеленый доктор» (медицинская диагностика с помощью AI), центр арктического экотуризма «Арктический вектор» и Woodwave (посади тотемное дерево для своего ребенка и создай ему место силы).

Участники второго потока SberEcoLabs создали сценарии будущего, в котором природа, технологии и человек сосуществуют в гармонии. Они исследовали тренды, строили негативные и позитивные сценарии, анализировали вызовы и возможности, придумывали решения экологических задач.

Полученные результаты гости фестиваля оформили в виде комикса также с помощью GigaChat и Kandinsky.

Также Сбер и общественная организация «Опора России» провели на фестивале командную игру «Завод» для молодых предпринимателей». Ее участниками стали ребята из Абхазии, Португалии, Турции, Пакистана, Китая, ЮАР, Замбии, Таиланда и других стран.

Бизнес-игра позволила проверить навыки управления производством и принятия стратегических решений, а также научиться работать в команде.

Игроки погрузились в атмосферу реального производства и запускали завод автозапчастей.

В ходе научно-технологического хакатона «Большие вызовы» эксперты Сбера помогли участникам выбрать пути решения глобальных вызовов нашего времени, связанных с достижением целей устойчивого развития ООН.

В финале хакатона участники визуализировали свои дорожные карты с помощью Kandinsky на портале FusionBrain.ai от Института искусственного интеллекта AIRI.