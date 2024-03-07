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В Адриатике заметили четырех предвестников катастроф

Sarajevo Times: сразу четырех сельдяных королей заметил в Адриатическом море

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Croatian Institute of Oceanography and Fisheries

За лето в Адриатическом море впервые за много лет заметили сразу четырех сельдяных королей — гигантских рыб, которые, по поверьям, предвещают катастрофы. Об этом пишет Sarajevo Times, ссылаясь на Институт океанографии и рыбного промысла Хорватии.

Сообщается, что три рыбы были найдены на берегу, еще одну обнаружили на личиночной стадии, ей удалось сохранить жизнь.

«Встречи с этим видом рыбы крайне редки. Лучше всего об этом свидетельствует тот факт, что эту рыбу замечали в Адриатике всего три раза», — отмечают журналисты.

По данным ученых, во всем Средиземноморье было зарегистрировано всего около 60 встреч с этим видом рыб.

Эти создания являются одними из самых необычных представителей подводного мира. У них змееобразное тело, которое может достигать 11 метров. Питаются они планктоном, мелкой рыбой и голоногими. Большую часть жизни они проводят вертикально, как будто «паря».

Сельдяной король поднимается на поверхность лишь из-за движения тектонических плит, штормов, течений или болезни, поэтому их принято считать предвестниками природных катастроф, таких как цунами или землетрясение.

15 июля 2022 года пятиметрового сельдяного короля выловили в Чили.

В 2019 году такую рыбу выловили в России.

Ранее в немецкой деревне пропал интернет из-за муравьиной оргии.

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