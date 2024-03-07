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Россиянки ответили, с какими известными героинями они себя ассоциируют

«КП»: треть россиянок ассоциируют себя с Бабой Ягой

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Киностудия имени М. Горького

Почти треть (29%) россиянок ассоциируют себя с Бабой Ягой, показал опрос kp.ru, проведенный в преддверии 8 Марта. В нем приняли участие 4,4 тыс. человек. Россиянкам предложили ответить, с какими персонажами из книг, фильмов и сказок они себя ассоциируют.

«Далеко не каждая женщина на пенсии может позволить себе то, что позволяет Баба Яга. Мечта, а не персонаж. И изба на ногах есть, и мужика можно выбрать помоложе. Куда там Золушке до нее», — отметила участница опроса.

Еще 25% респонденток считают себя похожими на Золушку, потому что они такие же скромные, трудолюбивые и верят, что рано или поздно в их жизни случится чудо. 17% голосов получила героиня фильма «Москва слезам не верит» Катерина — сильная женщина, которая всего в этой жизни добилась сама.

6% опрошенных проголосовали за Маргариту из романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, 5% — за спящую красавицу, 4% — за Татьяну Ларину из романа «Евгений Онегин» Александра Пушкина. Еще по 3% опрошенных проголосовали за Дюймовочку и Надю из новогодней комедии «Ирония судьбы», 2% — за Наташу Ростову из романа «Война и мир» Льва Толстого. Оставшиеся 6% выбрали вариант «другое».

Онлайн-кинотеатр KION до этого узнал у россиянок, с кем из героинь фильмов, сериалов или мультфильмов они себя ассоциируют. Опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего называли Беллу Свон из серии книг и экранизаций «Сумерки». Кроме того, в топе Эльза из мультфильма «Холодное сердце», Золушка и Гермиона Грейнджер из книг и кинокартин о Гарри Поттере.

Ранее в Госдуме предложили мужчинам дарить женщинам на 8 Марта беременность.

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