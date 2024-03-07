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Попавшийся на 18-й краже из супермаркета россиянин отправился в колонию строгого режима

В Прикамье осудили мужчину, жившего на заработок с продажи ворованных продуктов

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Житель Пермского края отправился в колонию за серию краж из продуктовых магазинов. Об этом рассказали в пресс-службе Краснокамского городского суда.

Безработный и имеющий несколько судимостей мужчина практически ежедневно посещал сетевые магазины в Краснокамске и ближайших городах. Он выносил из супермаркетов продукты питания и бытовую химию, а затем продавал ворованные товары случайным прохожим и жил на вырученные таким способом деньги.

Серия краж прервалась в одной из «Пятерочек» в городе Нытва. Администратор магазина заметил вора, догнал его и схватил за рюкзак, но преступник смог освободиться и продолжил бежать. Остановили мужчину прохожие, после чего ему пришлось вернуть похищенные продукты.

«По совокупности преступлений суд отправил краснокамца в колонию строгого режима на срок 1 год и 6 месяцев. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 58 тысяч рублей», — говорится на сайте суда.

Ранее карманник украл у москвича телефон, помогая ему очистить одежду от снега, и попал на видео.

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