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На Украине сообщили о взрывах в Сумах

«Общественное»: в украинском городе Сумы прогремел взрыв

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Shutterstock

На Украине в городе Сумы во время воздушной тревоги произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Общественное».

«Сообщают о взрыве в Сумах», — говорится в публикации.

7 марта в ряде регионов Украины, включая Сумскую область, объявили воздушную тревогу. Также сирены работали в Днепропетровской и Харьковской областях.

Кроме этого, в четверг стало известно, что в подконтрольном Киеву Херсоне был поврежден объект критической инфраструктуры.

Также в этот день сирена ракетной опасности сработала в Белгороде и Белгородском районе. Утром в двух российских регионах угрозу ракетной опасности отменили спустя почти два часа.

Ранее военный эксперт заявил, что ВСУ стали запускать морские дроны «стаями».

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