Эксперты предупредили об утечках данных россиян во время глобального сбоя интернета

Во время глобальных сбоев интернета в сеть могут утечь личные данные пользователей, предупредил директор центра мониторинга и противодействия киберугрозам IZ:SOC компании «Информзащита» Александр Матвеев. В беседе с НСН он посоветовал россиянам заранее побеспокоиться об информационной безопасности своих данных.

В прошлом году количество кибератак выросло, а вместе с ними увеличилось и число утечек данных в сеть, отметил эксперт.

«От этого никто не застрахован, — подчеркнул он. — Для того, чтобы минимизировать количество утечек, необходимо применять своевременный мониторинг, реагирование и в принципе обеспечивать общую информационную безопасность путем внедрения различных средств».

Напомним, в интернете произошли глобальные сбои на фоне того, что в Красном море повредили четыре линии связи. Аналитики предупредили, что из-за этого могут произойти ошибки в работе устройств на Windows, Android и iOS, а бизнесмен Павел Дуров похвастался устойчивой работой Telegram даже с учетом глобального сбоя.

В Госдуме ранее озвучили план действий России на случай полного отключения интернета.