ЧП на «Северстали» в Череповце произошло из-за атаки дрона

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что инцидент на промышленной площадке «Северстали» в Череповце произошел из-за попадания беспилотного летательного аппарата. Его слова приводит ТАСС.

«На предприятии «Северсталь» сегодня утром произошел инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении.

В пресс-службе главы региона отметили, что аппарат был неустановленной принадлежности.

Отмечается, что работа печи не нарушалась, завод продолжает работать в штатном режиме. На месте ЧП работают оперативные и следственные службы. Пострадавшие отсутствуют.

До этого генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов сообщил, что в Череповце произошел инцидент на объекте «Северстали». Один из агрегатов выведен в запланированный ремонт, отметил гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и добавил, что причины инцидента выясняются. По данным СМИ, это случилось около 6 часов утра.

Ранее на Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв и начался пожар.