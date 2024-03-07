В Череповце на металлургическом заводе произошло происшествие

В Череповце произошло происшествие на объекте «Северстали». Генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов на своей странице во «ВКонтакте» назвал произошедшее «технологическим инцидентом».

«Сегодня утром в доменном производстве произошел технологический инцидент», — написал он.

По данным Виноградова, пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ремонт, отметил гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и добавил, что причины инцидента выясняются.

«Вести. Вологда» сообщают, что происшествие случилось около 6 часов утра. В районе предприятия местные жители услышали «сильный хлопок». Очевидцы сообщили об этом в экстренные службы.

В городе находится Череповецкий металлургический комбинат. На сайте «Северстали» отмечается, что это один из крупнейших автономных интегрированных заводов по производству стали в мире.

Ранее на Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв и начался пожар.