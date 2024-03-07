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В Самарской области восстановили мост, который пытались взорвать диверсанты

В Самарской области восстановили работу моста, на котором произошел взрыв

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Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»

В Самарской области завершили восстановление работы моста на перегоне Звезда — Чапаевск, который ранее пытались взорвать диверсанты. Об этом сообщил Telegram-канал Куйбышевской железной дороги.

Отмечается, что движение по одному из путей было восстановлено еще в день подрыва.

«В ходе восстановительных мероприятий по соседнему пути была установлена страховочная опора, произведены другие специальные работы», — говорится в сообщении канала.

4 марта в Самарской области неизвестные осуществили подрыв на мосту через реку Чапаевка. Переправа получила повреждения. Позднее там нашли несколько несработавших взрывных устройств. Ответственность за диверсию взяла на себя военная разведка Украины.

После этого управление ФСБ по Самарской области заявило, что по факту ЧП на железнодорожном мосту через Чапаевку было возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия».

Ранее в Самарской области временно закрыли движение поездов на перегоне Жигулевское Море — Химзаводская.

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