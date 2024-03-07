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Риелтор заявила о снижении спроса на вторичное жилье в Москве

Риелтор Никитина: спрос на вторичное жилье в Москве начал снижаться

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

На сегодняшний день тренд на падение спроса на «вторичку» в Москве уже виден. Об этом в интервью РИАМО рассказала руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина. По ее словам, с начала года на столичном рынке вторичного жилья постепенно начинается этап стагнации.

«Спрос на фоне высоких, почти неподъемных для многих жителей столицы ипотечных ставок начинает падать. В нашем агентстве, например, по итогам января число сделок и авансов снизилось на 20% относительно первого месяца 2023 года», — сообщила Никитина.

По ее прогнозам, в ближайшие месяцы средняя продолжительность продажи квартир на вторичном рынке Москвы может вырасти до показателей марта-апреля 2023 года, когда на реализацию объекта недвижимости уходило 70-72 дня.

По мнению вице-президента Гильдии риелторов Константина Апрелева, если в России сохранится текущая ключевая ставка Центробанка, то к началу осени стоимость жилья на вторичном рынке может снизиться в среднем на 5-10%. Это произойдет на фоне резкого падения спроса из-за высоких процентных ставок, пояснил эксперт.

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