Российский подросток жестоко избил дедушку после замечания в свой адрес

В Самарской области юноша избил пожилого мужчину после отпущенного тем в адрес молодого человека замечания. Видео конфликта, который зафиксировала камера в подъезде, опубликовал Telegram-канал «СамараДТП | samara.dtp.official».

Инцидент произошел в подъезде многоэтажки в Тольятти. По данным канала, пожилой мужчина вышел из квартиры, чтобы сделать молодым людям — двум девочкам-подросткам и юноше — замечание из-за шума. На кадрах житель дома возмущается поведением несовершеннолетних. Молодой человек вероятно дерзит пенсионеру, так как тот подходит к юноше и замахивается на него ногой. После этого подросток набрасывается на оппонента, валит его на плитку и начинает избивать кулаками: удары приходятся на голову и туловище мужчины. На последнем кадре — подросток покидает подъезд, а пенсионер лежит без движения на лестничной площадке у лифта.

Информация о состоянии пожилого мужчины после инцидента отсутствует.

Ранее в Иркутске мужчина избил оппонента битой.