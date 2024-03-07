Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский подросток жестоко избил дедушку после замечания в свой адрес

В Тольятти подросток жестоко избил пожилого мужчину после замечания в свой адрес

close
100%
Телеграм-канал «ЧП ТОЛЬЯТТИ»

В Самарской области юноша избил пожилого мужчину после отпущенного тем в адрес молодого человека замечания. Видео конфликта, который зафиксировала камера в подъезде, опубликовал Telegram-канал «СамараДТП | samara.dtp.official».

Инцидент произошел в подъезде многоэтажки в Тольятти. По данным канала, пожилой мужчина вышел из квартиры, чтобы сделать молодым людям — двум девочкам-подросткам и юноше — замечание из-за шума. На кадрах житель дома возмущается поведением несовершеннолетних. Молодой человек вероятно дерзит пенсионеру, так как тот подходит к юноше и замахивается на него ногой. После этого подросток набрасывается на оппонента, валит его на плитку и начинает избивать кулаками: удары приходятся на голову и туловище мужчины. На последнем кадре — подросток покидает подъезд, а пенсионер лежит без движения на лестничной площадке у лифта.

Информация о состоянии пожилого мужчины после инцидента отсутствует.

Ранее в Иркутске мужчина избил оппонента битой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами